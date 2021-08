Noruega atropela Suécia e fica com a medalha de bronze no handebol feminino nos Jogos Olímpicos Norueguesas não tomaram conhecimento das adversárias e venceram por 36 a 19

Após campanha irreparável na fase de grupos, a seleção norueguesa feminina de handebol confirmou o favoritismo na partida, goleou a Suécia e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após dois tempos impecáveis, a Noruega venceu as adversárias por 36 a 19. É a sétima medalha olímpica das equipe nórdica na história dos Jogos Olímpicos.

A etapa inicial foi avassaladora e a Noreuga conseguiu abrir vantagem de 12 gols sobre a Suécia. Artilheira do torneio, Nora Mork ajudou a construir o placar de 19 a 7 nos 30 primeiros minutos. No segundo tempo, as norueguesa não tiraram o pé e ampliaram a goleada sobre as suecas. Ao todo, agora são dois ouros, duas pratas e três bronzes para a Noruega.

Na fase de grupos, a Noruega venceu Coreia do Sul, Angola, Montenegro, Holanda e Japão. Nas quartas, a equipe nórdica bateu a Hungria, mas nas semis, acabou derrotada pelo Comitê Olímpico Russo pelo placar apertado de 27 a 26. A grande final ocorre logo mais, às 3h (horário de Brasília) entre as russas e a França, que passou pelas suecas na semi.

