Noruega aprova 19 projetos de petróleo e gás, com investimento de cerca de US$ 19 bi

A Noruega anunciou nesta quarta-feira, 28, que aprovou 19 projetos em petróleo e gás, na chamada plataforma continental norueguesa, com investimentos totais de mais de 200 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 19 bilhões). O ministro de Petróleo e Energia do país, Terje Aasland, afirmou que os projetos “são também uma contribuição importante à segurança energética da Europa”.

A autoridade disse que os projetos devem garantir produção nova na segunda metade da década atual, “portanto nós poderemos manter as entregas norueguesas elevadas” no setor.

O projeto traz novas iniciativas, o desenvolvimento de campos já existentes, além de investimentos em iniciativas para elevar a extração dos campos existentes. Fonte: Associated Press.

