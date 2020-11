Norton Mello bate recorde e se torna referência de treinos físicos com lives no Instagram

Desde que a pandemia causada pelo novo coronavírus atingiu o Brasil, em março deste ano, o personal trainer Norton Mello se tornou uma das pessoas mais ativas no Instagram. Com lives diárias rigorosamente no mesmo horário e sem faltar uma única vez, ele utiliza seu perfil na rede social para promover treinos físicos gratuitos que atingem em média cerca de 5 mil pessoas.

Ao logo das mais de 240 transmissões de lá para cá, muita coisa mudou na vida de Norton. Em julho ele bateu o recorde mundial em uma live fitness, com 30.700 pessoas treinando ao vivo e hoje é a conta mundial com maior número de lives em todo o Instagram. Ele também pulou de 167 para 512 mil seguidores.

“Muitas coisas mudaram [desde o primeiro treino]. Os compromissos do meu dia têm que se adaptar ao horário da live. Eu posso ter muitas tarefas no dia, mas aquele horário das 20h virou sagrado, não marco nada próximo às 20h para não me atrapalhar. A minha visibilidade aumentou, com isso surgiram muitos novos trabalhos e novas portas abertas”, afirmou Norton para ISTOÉ GENTE.

Outra coisa que se tornou recorrente em suas lives foram os agradecimentos das pessoas pela forma como o educador físico ajudou na parte física e mental mesmo em meio à pandemia. “Essa é a minha maior realização. Quando recebo mensagens das pessoas agradecendo, contando a transformação física e principalmente mental delas, isso me dá muita alegria, serve de combustível pra mim. Eu faço isso por eles (meus seguidores), e a nossa relação virou uma relação de amigos, e não mais se seguidores, não mais de professores e aluno, isso tudo nos aproximou. Afinal, todos estão na sala da minha casa todos os dias.”

Após mais de 240 treinos, Norton irá encerrar suas lives no dia 21 de dezembro, mas afirmou que seus ‘alunos virtuais’ poderão esperar muita coisa boa nesta reta final de transmissões. “Eles podem aguardar pela mesma energia e dedicação de sempre. Não importa quantas pessoas estejam na live, 1 ou 30mil, eu amo o que faço, e me divirto muito. As pessoas me perguntam como que depois de tanto tempo, tantos treinos, eu continuo com a mesma empolgação…. eu sou apaixonado pelo que faço, e eles (seguidores) são importantes. Sei que muitos ali precisam de mim e também precisam do meu incentivo.”

O personal trainer também aproveitou para agradecer pelas novas oportunidades que teve durante todo este período de treinos. “Eu só tenho a agradecer a Deus. O que aconteceu comigo durante esse ano foi sobrenatural, deu para fazer uma bela limonada com apenas um limão (sic). Deus me abençoou muito, e sei que ele é responsável por isso tudo”, comemorou.

Questionada pela reportagem sobre como as pessoas poderão continuar tendo contato com seus treinos, Norton explicou que as lives continuarão em 2021, mas de uma maneira diferente.

“Vou continuar trabalhando forte, e como eu também tenho um Instagram privado, em que as pessoas treinam comigo lá diariamente pela manhã, é focar nele, e chamar as pessoas que fazem parte do meu Instagram aberto, a fazer parte dessa conta também. As lives vão continuar ano que vem nesse Instagram “VIP””, finalizou o paulistano.

Veja também