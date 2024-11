‘Norte Global tem dívida ecológica com Sul’, diz Papa na COP29

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2024 - 8:01 Para compartilhar:

VATICANO, 13 NOV (ANSA) – O papa Francisco enviou nesta quarta-feira (13) uma mensagem para a cúpula climática da ONU em Baku, a COP29, e disse que os países ricos têm uma “dívida ecológica” com as nações em desenvolvimento.

O texto foi lido pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que lembrou o apelo do líder da Igreja Católica para que o mundo desenvolvido reconheça a “gravidade de muitas de suas ações passadas e perdoe as dívidas de países que nunca serão capazes de pagá-las”.

“Mais que uma questão de generosidade, isso é uma questão de justiça. Isso é agravado hoje por uma nova forma de injustiça que reconhecemos cada vez mais, ou seja, a existência de um verdadeiro débito ecológico, particularmente entre o Norte e o Sul globais, ligado a desequilíbrios comerciais com efeitos no meio ambiente e ao uso desproporcional de recursos naturais por certos países durante longos períodos de tempo”, disse Parolin, citando palavras do Papa.

O Vaticano também defendeu o princípio das “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, e destacou a importância de se implementar soluções que “não minem ainda mais o desenvolvimento e a capacidade de adaptação de muitos países que já carregam o fardo de dívidas econômicas paralisantes”.

“É essencial buscar uma nova arquitetura financeira internacional centrada no ser humano, ousada, criativa e baseada em princípios de igualdade, justiça e solidariedade. Uma arquitetura financeira que possa verdadeiramente garantir a todos os países, especialmente aos mais pobres e vulneráveis a desastres climáticos, atingir seu pleno potencial”, acrescentou Parolin.

Segundo o secretário de Estado, os “dados científicos disponíveis não nos permitem novos atrasos e deixam claro que a preservação da criação é um dos temas mais urgentes de nossa era”. “Também precisamos reconhecer que ela está ligada intimamente à preservação da paz”, afirmou. (ANSA).