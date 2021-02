Norte Energia assina termo com Ibama para operação de Belo Monte

A Norte Energia assinou hoje um termo de compromisso com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) sobre a operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

O acordo prevê que a companhia obterá o licenciamento para operar o Hidrograma B em 2021 depois que executar medidas adicionais de mitigação e compensação dos impactos do empreendimento para o Trecho de Vazão Reduzida (TVR), na Volta Grande do Xingu. Elas serão executadas ao longo de três anos, com o valor aproximado de R$ 157,5 milhões, já provisionado nas demonstrações financeiras da empresa.

Segundo a empresa, as medidas de mitigação e de compensação adicionais visam garantir a produção energética e a conservação do meio ambiente e dos modos de vida das populações da Volta Grande do Xingu. Para assegurar o cumprimento das medidas, a Norte Energia fornecerá garantias financeiras ao Ibama.

