Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2023 - 14:01

TEL AVIV, 11 OUT (ANSA) – Residentes de diversas áreas no norte de Israel fugiram para abrigos antiaéreos devido a uma suposta incursão de um drone no espaço aéreo do país.

Veículos da imprensa israelense relatam infiltrações de aeronaves não tripuladas e homens armados com asas-deltas.

Por outro lado, o canal de TV do Hezbollah, grupo xiita atuante no sul do Líbano, negou ter realizado incursões aéreas em Israel. (ANSA).

