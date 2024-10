Norte de Gaza não recebe ajuda alimentar desde 1º de outubro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/10/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 12 OUT (ANSA) – O Programa Mundial de Alimentos (PMA), agência das ONU vencedora do Nobel da Paz em 2020, disse que o norte da Faixa de Gaza não recebe alimentos desde o dia 1º de outubro devido à guerra entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas.

“A escalada da violência em Gaza setentrional está provocando um impacto desastroso na segurança alimentar. Nenhum alimento entrou no norte desde 1º de outubro”, diz uma mensagem publicada na conta do PMA no X.

“Não está claro quanto tempo durarão os estoques alimentares do PMA no norte, já distribuídos a abrigos e estruturas sanitárias”, acrescenta o texto.

Ainda segundo a agência da ONU, pontos de distribuição de comida, cozinhas e padarias na região foram forçados a fechar devido a ataques aéreos israelenses, operações por terra e ordens de evacuação.

“A única padaria funcionando no norte de Gaza, apoiada pelo PMA, pegou fogo após ser atingida por munição explosiva”, afirma a organização em um comunicado, acrescentando que, de forma geral, a chegada de ajuda humanitária ao enclave palestino atingiu “o menor nível em meses”.

“À medida que o inverno se aproxima, os habitantes de Gaza encontram-se sem abrigo adequado, sem combustível e com muito pouca ajuda. O PMA precisa urgentemente de acesso seguro e sustentado para fornecer assistência alimentar que salva vidas”, ressalta a agência. (ANSA).