Norte-coreanos são os únicos atletas dos Jogos de Paris que não recebem smartphone Samsung

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2024 - 7:53 Para compartilhar:

Os atletas olímpicos da Coreia do Norte são os únicos dos Jogos de Paris-2024 que não recebem de presente um smartphone da marca sul-coreana Samsung, informou à AFP o Comitê Olímpico Internacional (COI) na quinta-feira (8).

Patrocinadora oficial dos Jogos, a Samsung Electronics anunciou a distribuição de uma edição especial do aparelho Galaxy Z Flip 6 a “cerca de 17 mil atletas” presentes em Paris.

Mas nenhum participante norte-coreano recebeu um smartphone da marca, segundo o COI, que não deu mais detalhes sobre o tema.

Horas antes, o governo da Coreia do Sul explicou que este gesto poderia violar as sanções das Nações Unidas à Coreia do Norte, principalmente pelo seu programa de desenvolvimento de armas nucleares.

O Ministério das Relações Exteriores sul-coreano ressaltou que a resolução do Conselho de Segurança da ONU proíbe “o fornecimento direto e indireto, a venda ou a transferência à Coreia do Norte de qualquer maquinaria industrial”, incluindo smartphones.

Essa ressalva foi lembrada depois que a Radio Free Asia, veículo de comunicação financiado pelos Estados Unidos, informou que os atletas da Coreia do Norte haviam recebido os smartphones.

O Galaxy Z Flip 6 já foi notícia na primeira semana dos Jogos: uma foto de jogadores de tênis de mesa da Coreia do Sul com outros da Coreia do Norte em clima descontraído depois de serem medalhistas viralizou nas redes sociais, em meio ao contexto de tensão permanente entre Seul e Pyongyang, que tecnicamente continuam em guerra.

O sul-coreano Lim Jong-hoon, bronze nas duplas mistas ao lado de Shin Yu-bin, segura o smartphone para fazer a simbólica selfie com os outros medalhistas, os campeões chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha e os medalhistas de prata norte-coreanos Ri Jong Sik e Kim Kum Yong.

A Coreia do Sul está tecnicamente em guerra com a Coreia do Norte desde o fim de um conflito entre 1950 e 1953 que terminou com um armistício e não com um tratado de paz.

cdl/tmt/roc/pm/gfe/cb/dd

Samsung Electronics