Norte-coreano deserta para o Sul depois de atravessar a fronteira militarizada

Um norte-coreano desertou para a Coreia do Sul ao atravessar a pé a fronteira militarizada que divide a península, informou o Exército sul-coreano nesta terça-feira (20).

Milhares de norte-coreanos fugiram para a Coreia do Sul desde a divisão da península na guerra do início da década de 1950, mas a maioria consegue desertar do país passando pela China.

O Exército sul-coreano anunciou a detenção de um “indivíduo norte-coreano suspeito na frente leste e o entregou às autoridades competentes”.

Segundo a agência de notícias Yonhap, o desertor era um primeiro-sargento que recebeu orientações de militares do Sul durante a deserção.

A imprensa local informou que o soldado, com roupas militares, foi localizado caminhando por uma estrada perto do mar na província de Gangwon.

Esta é a segunda deserção na linha divisória da península da Coreia em apenas duas semanas. Em 8 de agosto, outro norte-coreano conseguiu atravessar a fronteira marítima de fato no Mar Amarelo.

Os dois casos acontecem em um dos piores momentos em vários anos das relações entre as Coreias.

O número de deserções caiu consideravelmente a partir de 2020, quando o Norte fechou as fronteiras para combater a pandemia de covid-19.

Depois da flexibilização dos controles fronteiriços em 2023, o número de desertores que entraram na Coreia do Sul quase triplicou no ano passado, com 196 pessoas, anunciou Seul em janeiro.

