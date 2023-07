Norte-americana com hiperlactação entra no livro dos recordes por maior doação de leite

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 16:32 Compartilhe

A norte-americana Elizabeth Anderson-Sierra, de 35 anos, entrou no livro dos recordes pela maior doação de leite materno do mundo, com média de 5,6 litros por dia.

Sierra tem 35 anos e foi diagnosticada com hiperlactação no nascimento de sua filha em 2014. Com isso, ela produz uma quantidade de leite acima do normal.

A nativa de Aloha, no estado do Oregon, estabeleceu o recorde de maior doação de leite materno por um indivíduo ao doar 1.599,68 litros a um banco de leite entre 20 de fevereiro de 2015 e 20 de junho de 2018.

Nos últimos nove anos, Elisabeth, que é mãe de duas filhas e um filho, doou para famílias locais e destinatários em todo o mundo. Ela chegou a ir até Porto Rico em 2017, após a passagem do furacão Maria, para ajudar as crianças que precisavam.

Ela afirma que está estudando realizar um procedimento de mastectomia dupla para remover todo o tecido glandular responsável pela lactação.

“Não haveria mais dutos de leite, mas existe o risco de desenvolvimento de tecido mamário adicional por causa dos hormônios que ainda estariam passando pelo meu corpo”, contou.

