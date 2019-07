Norte-americana bate recorde mundial nos 400m com barreiras

Campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016, a norte-americana Dalilah Muhammad quebrou neste domingo o recorde mundial da prova dos 400 metros com barreiras, no campeonato nacional do seu país. O feito foi obtido justamente no último dia de competições, em Des Moines, no Iowa.

Apesar do mau tempo e com direito a poças d’água na pista, Muhammad brilhou neste domingo ao completar a distância em 52s20. Assim, derrubou uma marca que já durava 16 anos. O recorde anterior, de 52s34, pertencia à russa Yuliya Pechonkina, que anotara o tempo em 8 de agosto de 2003. A melhor marca da americana até então era de 52s64, de 2017.

“Eu estou simplesmente chocada. Eu acabei de quebrar o recorde mundial”, disse a atleta de 29 anos, que foi campeã olímpica na prova no Rio e tem dois vice-campeonatos mundiais, em 2013 e 2017.

“Meu técnico vive me dizendo que estava quase lá. Eu só precisava acreditar e ir para cima. Eu queria tanto esse recorde. Sabia que poderia ir lá e provar isso para mim mesma”, celebrou Muhammad, em entrevista à NBC.