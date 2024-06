Norsul investe R$ 2,2 milhões em iniciativas de sustentabilidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 17:27 Para compartilhar:

Signatária do programa Getting to Zero Coalition do Fórum Marítimo Global, a empresa de cabotagem Norsul lançou seu primeiro relatório de sustentabilidade, que prevê investimento de R$ 2,2 milhões em mais de 25 iniciativas nas regiões onde atua. Os aportes são realizados por meio de patrocínios e leis de incentivo.

O programa do Fórum Marítimo Global tem como meta a descarbonização total do setor até 2050. Atualmente, a companhia detém cerca de metade do mercado de navegação por cabotagem no Brasil.

Para ajudar alcançar a marca, a Norsul investe em ações e sistemas de eficiência energética nas embarcações, como a redução de 5,9% na intensidade média de CO2 na frota, quando comparado com 2022.

Além disso, a companhia investiu R$ 7 milhões em sistemas de tratamento de água de lastro e dispositivos para o aumento da eficiência energética das embarcações.

No relatório, a companhia informou ainda que fortaleceu sua governança corporativa, com a consolidação de seu Programa de Integridade, que fomenta a cultura de responsabilidade, honestidade, transparência e ética nos negócios.

A Norsul encerrou o ano com receita líquida de R$ 1,3 bilhão e volume transportado de 16,2 milhões de toneladas, sendo 13,3 milhões de toneladas de granel seco e 2,9 milhões toneladas de granel líquido. O lucro líquido foi de R$ 224,1 milhões, 19% superior ao ano anterior.