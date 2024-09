Norris vibra com McLaren em Cingapura, mas admite: ‘Esperava uma diferença maior da Ferrari’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 15:19 Para compartilhar:

Lando Norris era uma mistura de alegria e espanto nos vestiários da McLaren após cravar o melhor tempo do dia nos treinos livres da Fórmula 1, com 1min30s727, na segunda atividade do dia em Cingapura. Plenamente satisfeito com o desempenho do carro, ele admitiu que esperava uma vantagem maior sobre as Ferraris.

Depois de ser superado por Charles Leclerc na abertura do dia, o piloto inglês deu o troco no segundo treino livre, mas com apenas 0s058 de vantagem sobre o monegasco. O espanhol Carlos Sainz, também da Ferrari, ficou em terceiro.

“Sim, o ritmo (do carro da McLaren) está bom. Estou me sentindo bem, também foi uma volta boa. Acho que estamos fazendo o que esperamos, estar na frente e estar lá com a Ferrari”, celebrou Norris, antes de mostrar espanto com o alto rendimento da escuderia rival.

“Foi uma volta muito boa e Charles está apenas 0,058s atrás. Eu esperava ter uma diferença muito maior do que a que tive, honestamente, o que significa que eles são rápidos, significa que a Ferrari é muito, muito rápida”, afirmou. “Mas, sim, as coisas estão indo bem até agora.”

Neste sábado os pilotos voltam para a pista e Norris espera manter a superioridade para cravar a pole position e tentar diminuir no GP de domingo ainda mais a distância para Max Verstappen, da Red Bull, atualmente em 59 pontos (313 a 254).

“Para ser honesto, acho que sempre somos muito bons nisso (treinos). Acho que um dos nossos pontos fortes é simplesmente chegar e ter um bom desempenho, mas então tendemos a não progredir tanto quanto alguns dos outros times. Veremos, vai ser acirrado, mas acho que estamos em uma posição decente”, disse.

Sobre um progresso maior neste sábado, Norris não mostra muito otimismo. “Sinto que não há muita coisa que possamos mudar, honestamente, mas apenas tentar aperfeiçoar um pouco, tentar resolver algumas pequenas coisas e levar isso em uma direção um pouco mais rápida. É tudo o que podemos fazer.”