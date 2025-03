Norris vence GP caótico em Melbourne; Ferrari decepciona

SÃO PAULO, 16 MAR (ANSA) – O britânico Lando Norris venceu neste domingo (16) o caótico Grande Prêmio da Austrália, que abriu a temporada de 2025 da Fórmula 1, e confirmou o favoritismo da McLaren para este início do ano.

Em busca de seu quinto título consecutivo, Max Verstappen, da Red Bull, terminou em segundo lugar, logo à frente de George Russell, da Mercedes, que completou o pódio.

A quarta colocação ficou com o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que largara em 16º, mas conseguiu terminar a corrida incólume na pista molhada de Melbourne e mostrou o cartão de visitas de um piloto tido como a próxima sensação da F1.

“Estou muito feliz, a equipe me guiou muito bem durante toda a corrida, e agora estou ansioso para a China”, disse o jovem de 18 anos.

Já a decepção do dia coube à Ferrari, que não ameaçou disputar as primeiras posições em nenhum momento e ainda demorou a chamar seus pilotos para os boxes quando a chuva voltou na parte final da corrida. Charles Leclerc terminou apenas em oitavo, enquanto Lewis Hamilton foi o 10º.

“Pelo menos ganhamos um ponto, mas não era o que eu esperava.

O balanço do carro estava muito, muito delicado hoje, então acho que podemos melhorar isso na próxima corrida, porque o carro tem muito mais potencial”, afirmou o heptacampeão.

Por sua vez, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, vinha fazendo uma prova segura no fundo do grid, mas bateu no final da corrida e teve de abandonar, desperdiçando uma chance de estrear com pontos, já que seu companheiro, Nico Hulkenberg, foi o sétimo colocado.

“Infelizmente, tentando tirar a distância do carro da frente, sabia que alguns estavam de slick, quis recuperar o tempo perdido para tentar chegar um pouco mais perto e forcei um pouquinho demais, peguei a zebra, o carro rodou para dentro e acabei tocando na parede”, disse Bortoleto ao microfone da Band.

A zona de pontos ainda teve Alexander Albon, confirmando a evolução da Williams, em quinto lugar; Lance Stroll (Aston Martin), em sexto; e o anfitrião Oscar Piastri (McLaren), que caminhava para uma segunda posição tranquila ou até para lutar pela vitória com Norris, mas rodou no molhado e acabou em nono.

A F1 volta a correr já no próximo fim de semana, no Grande Prêmio da China. (ANSA).