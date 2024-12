Norris vence em Abu Dhabi e dá título para McLaren após 26 anos

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/12/2024 - 12:26 Para compartilhar:

ROMA, 8 DEZ (ANSA) – O britânico Lando Norris venceu neste domingo (8) o Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1 e garantiu o 9º título do Mundial de Construtores para a McLaren contra a Ferrari.

Com a vitória, o piloto confirmou seu vice-campeonato e fez a equipe somar 666 pontos, para conquistar o seu primeiro título desde 1998, quando venceu com Mika Hakkinen e David Coulthard como pilotos. A escuderia italiana ficou com o vice, com 652 pontos.

A corrida começou um caos, com Oscar Piastri e Max Verstappen se tocando na primeira curva. Mais à frente, Sergio Pérez foi atingido por Valtteri Bottas e rodou.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, por sua vez, iniciou em 19º, depois de ter sido punido, mas conseguiu ganhar posições e terminou em terceiro lugar. Seu parceiro de equipe, Carlos Sainz, que fez sua última corrida pela Ferrari, controlou bem sua vantagem e ficou na segunda colocação.

Na última volta, o britânico Lewis Hamilton ultrapassou George Russell e garantiu a quarta posição, em uma recuperação marcante para encerrar sua trajetória na Mercedes após 12 anos. Na próxima temporada, ele assumirá o lugar de Sainz na Ferrari.

Com isso, o pódio foi formado por Norris (1º), Sainz (2º), Leclerc (3º), enquanto que Hamilton (4º), Russell (5º), Max Verstappen (6º), Pierre Gasly (7º), Nico Hülkenberg (8º), Fernando Alonso (9º) e Piastri (10º) completam o top 10.

A F1 retorna em 16 de março de 2025, com 24 etapas, e contará com a estreia do brasileiro Gabriel Bortoleto, que conquistou o título da Fórmula 2. (ANSA).