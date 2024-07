Norris tira o pé e entrega vitória para Piastri no GP da Hungria de Fórmula 1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2024 - 12:30 Para compartilhar:

Oscar Piastri obteve sua primeira vitória na F-1 neste domingo no GP da Hungria. O triunfo só veio após uma ordem da McLaren para que seu companheiro de equipe, Lando Norris, permitisse a ultrapassagem no final da prova em Budapeste. Lewis Hamilton foi o terceiro colocado após a dobradinha da McLaren.

A confusão aconteceu na segunda rodada de pit stop. A McLaren deu a Norris, que estava na segunda posição, a primeira parada, invertendo o que acontece normalmente, que é o líder receber tratamento preferencial. Piastri era o primeiro e foi informado que a estratégia foi adotada para proteger Norris de Hamilton que estava em terceiro lugar e que a situação seria “administrada”.

A solução final só aconteceu no final da corrida, quando Norris tirou o pé do acelerador e deixou o companheiro ultrapassá-lo para conquistar a primeira vitória. Piastri já havia conquistado uma vitória em uma corrida sprint.

Líder da temporada, o tricampeão Max Verstappen foi bastante agressivo na largada. Saindo da terceira colocação, ele conseguiu emparelhar com Norris e Piastri, que largaram na primeira fila, na primeira curva.

Sem espaço para dois McLaren e um Red Bull, Verstapenn, que estava por fora, saiu da pista e no retorno ultrapassou Norris e ficou atrás de Piastri. Norris largou na pole, mas foi mal. Ficou preocupado com o companheiro de McLaren e abriu espaço na reta para o avanço de Verstappen. A direção de prova determinou que o piloto da Red Bull devolvesse a posição para Norris.

O primeiro entre os líderes da prova a parar no boxes foi Lewis Hamilton, que estava na quarta posição e parou na 17ª das 70 voltas. Norris trocou os pneus uma volta depois de Lewis e Piastri duas voltas. Verstappen ficou mais tempo na pista e só parou na 22ª.

Verstappen voltou atrás de Hamilton após a primeira parada nos boxes. O tricampeão foi tirando a vantagem paulatinamente e teve a chance e ultrapassar o piloto da Mercedes na 36ª volta. Após uma tentativa frustrada no final da reta de largada, Verstappen conseguiu a ultrapassagem, mas errou e saiu da pista. Hamilton retomou a terceira posição.

Na 41ª volta, Hamilton foi aos boxes pela segunda vez. Atrás dele, seguiu Charles Leclerc, da Ferrari, que estava em quinto, depois de Verstappen. Após a segunda rodada de parada nos boxes, houve mudança de posições na pista.

Norris assumiu a liderança, com Piastri em segundo, seguido por Hamilton, Leclerc e Verstappen. A McLaren deu a Norris o primeiro pit stop para protegê-lo de Hamilton, que vinha na terceira colocação.

Depois que voltou à pista na segunda posição, Piastri recebeu a mensagem da McLaren disse que assim que ele chegasse em Norris, haveria a troca de posições, mas a escuderia queria evitar que Norris perdesse muito tempo.

A 15 voltas do final, Verstappen se aproximou de Leclerc para poder acionar a asa móvel e tentar tomar o quarto lugar. A ultrapassagem aconteceu na 57ª volta. O próximo alvo de Verstappen foi Hamilton, que defendeu a posição com sucesso na 62ª volta. No giro seguinte, Hamilton e Verstappen se tocaram. O piloto da Red Bull saiu da pista, conseguiu voltar, mas ficou atrás de Leclerc.

A ordem da McLaren para Norris devolver a posição para Piastri só foi atendida na 68ª volta, quando a vantagem de mais de 6 segundos de Norris desapareceu, após uma longa discussão entre a escuderia e o piloto.

Verstappen, que pela terceira corrida seguida não saiu como vencedor, continua na liderança do Mundial com 265 pontos, seguido por Norris, com 189, e Leclerc, com 162. Vencedor neste domingo, Piastri é o quinto, com 149. Entre as escuderias, a Red Bull tem 389 pontos, com a McLaren na segunda posição com 338 e a Ferrari tem 322. A próxima etapa da F-1 acontece no dia 28 de julho, no GP da Bélgica.

Confira a classificação do GP da Hungria

1 º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1h38min01s989

2 º – Lando Norris (ING/McLaren), a 2s141

3 º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 14s880

4 º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 19s686

5 º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 21s349

6 º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 23s073

7 º – Sergio Perez (MEX/Red Bull), a 39s792

8 º – George Russell (ING/Mercedes), a 42s368

9 º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 77s259

10 º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 77s796

11 º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 82s460

12 º – Daniel Ricciardo (ITA/RB), a uma volta

13 º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a uma volta

14 º – Alexander Albon (TAI/Williams), a uma volta

15 º – Kevin Magnussen (FIN/Haas), a uma volta

16 º – Valtteri Bottas (FIN/ Kick Sauber), a uma volta

17 º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a uma volta

18 º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a uma volta

19 º – Guanyu Zhou (CHN/ Kick Sauber), a uma volta

Não completou a prova

Pierre Gasly (FRA/Alpine)