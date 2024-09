Norris supera Verstappen e conquista pole position do GP de Singapura

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 12:26 Para compartilhar:

Os dois grandes rivais na disputa pelo título mundial de Fórmula 1 largarão no domingo, no Grande Prêmio de Singapura, da primeira fila do grid, com Lando Norris à frente do atual campeão Max Verstappen.

O piloto britânico da McLaren, que dominou os treinos livres na manhã de sexta e deste sábado (21), confirmou o seu favoritismo e conseguiu o melhor tempo no circuito urbano de Marina Bay com 1:29.525, dois décimos mais rápido que o holandês da Red Bull (1:29.728) e com as Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell ocupando a segunda fila.

O segundo piloto da McLaren, o australiano Oscar Piastri, fez o quinto melhor tempo (1:29.953) e dividirá a linha do grid com o dinamarquês Nico Hülkenberg, que obteve um surpreendente sexto melhor tempo com sua Haas (1:30.115).

A Aston Martin do espanhol Fernando Alonso (1m30.214) e a Racing Bulls do japonês Yuki Tsunoda (1m30.354) largarão da quarta fila.

As maiores decepções do dia foram protagonizadas pelos dois pilotos da Ferrari: o monegasco Charles Leclerc teve seu tempo invalidado no Q3 e o espanhol Carlos Sainz sofreu um acidente que o impediu de continuar. Eles largarão do 9º e 10º lugares respectivamente.

O argentino Franco Colapinto terminou em 12º, logo atrás de seu companheiro de equipe tailandês Alexander Albon, enquanto o mexicano Sergio Pérez, com muitos problemas em sua Red Bull desde o início do fim de semana, ficou apenas em 13º.

— Grid de largada do GP de Singapura:

1ª fila:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2ª fila:

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

4. George Russell (GBR/Mercedes)

3ª fila:

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

6. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

4ª fila:

7. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

8. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

5ª fila:

9. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

10. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

6ª fila:

11. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

12. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes)

7ª fila:

13. Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

14. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

8ª fila:

15. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

16. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

9ª fila:

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

18. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

10ª fila:

19. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

20. Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari)

