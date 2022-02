Norris supera Leclerc e lidera 1º dia de testes em Barcelona

ROMA, 23 FEV (ANSA) – O piloto Lando Norris, da McLaren, fez o melhor tempo nesta quarta-feira (23) no primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, no circuito de Montmelò, em Barcelona.

O britânico fez na última sessão o tempo de 1min19s568, após 103 voltas, superando o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que marcou na parte da manhã 1min20s165, depois de 80 voltas.

O espanhol Carlos Sainz, também da Ferrari, ficou na terceira posição (1min20s416), seguido pelo britânico George Russell, estreante da Mercedes (1min20s784). Já o heptacampeão mundial Lewis Hamilton finalizou os testes em quinto lugar (1min20s929).

O alemão Sebastian Vettel, Aston Martin, caiu para o sexto lugar (1min21s276), seguido do japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, e do espanhol Fernando Alonso, da Alpine.

O campeão Max Verstappen, da Red Bull, por sua vez, terminou em nono, após 147 voltas (1min22s246), enquanto o finlandês Valtteri Bottas, agora na Alfa Romeo, ficou em décimo (1min21s746).

Nesta quinta-feira (24), os carros retornam à pista no segundo dia da primeira etapa de testes da pré-temporada. Antes do começo do campeonato, no GP do Bahrein em 20 de março, os pilotos participarão de uma segunda bateria de testes no Circuito de Sakhir, entre 10 e 12 de março. (ANSA)

Saiba mais