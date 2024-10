Norris se irrita com punição e McLaren contesta: ‘Os dois levaram vantagem’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2024 - 19:35 Para compartilhar:

A punição de cinco segundo que o fez perder um lugar no pódio, justamente para Max Verstappen, e cair para o quarto lugar, irritou Lando Norris, que reprovou a decisão dos comissários do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Ele também acusou o holandês de ter levado vantagem nas disputas durante a corrida.

“É impossível saber se deveria ter devolvido a posição. Os comissários obviamente não conseguiram se decidir por algumas voltas. Então, não era uma decisão fácil. Se fosse, teria vindo um pouco mais cedo. Eu tentei ficar na pista, e ele (Verstappen) também passou por fora. Então, se ele sai da pista, claramente entrou de forma muito dura e também ganhou uma vantagem por fazer isso. Mas eu não faço as regras”, disse à emissora inglesa Sky Sports.

A McLaren também se pronunciou. Na visão da escuderia, Verstappen também ultrapassou os limites de pista e deveria ser penalizado, assim como ocorreu com Norris, que foi defendido com ‘unhas e dentes’ pela equipe.

“Minha visão é: a forma como os comissários interferiram em uma linda amostra de automobilismo foi inapropriada. Porque os dois carros foram para fora da pista. Então, os dois carros levaram vantagem. É uma pena, porque nos custou um pódio em uma corrida em que fomos pacientes ao sermos empurrados na primeira curva da primeira volta. Nós aceitamos aquilo”, afirmou Andrea Stella, chefe da McLaren.

“Dito isso, deixando nossa posição muito clara, não podemos apelar desse tipo de decisão. Esse capítulo está fechado, e vamos partir para a próxima corrida”, explicou o dirigente.

A McLaren poderá se recuperar da decepção em Austin no Grande Prêmio do México, que acontecerá no próximo fim de semana. A largada está prevista para o dia 27, domingo, às 17h, horário de Brasília.