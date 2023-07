Norris quebra troféu de Verstappen no pódio e comemora 2º vice na temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 14:45 Compartilhe

Lando Norris comemorou o segundo lugar no GP da Hungria, nesse domingo, e ainda mostrou senso de humor ao comentar quando chegará a sua primeira vitória na F-1. O piloto inglês da McLaren aproveitou para mandar um recado aos críticos, que durante a primeira parte da temporada não pouparam comentários negativos para a equipe.

“Eu acho que sabíamos que o começo (da temporada) seria bem complicado. Recebemos uma porção de críticas dizendo que a McLaren não estava fazendo um bom trabalho, mas eu estou feliz porque finalmente provamos que essas pessoas estavam erradas”, afirmou Norris, que acabou quebrando o troféu de campeão de Max Verstappen ao abrir sua garrafa no pódio.

Ao bater a garrafa no lugar mais alto do pódio, o troféu do holandês da Red Bull caiu e quebrou. “Sentimos muito por isso”, escreveu a McLaren em sua conta no Twitter, marcando a Red Bull e Verstappen.

De bom humor, Norris, que largou em terceiro nesse domingo, disse que “a corrida foi dura” e brincou que sua primeira vitória vai acontecer “se Verstappen se aposentar”, fazendo uma alusão ao fato de ter ficado em segundo lugar em um Grande Prêmio pela segunda vez consecutiva na temporada. A primeira foi no último dia 9 na Inglaterra (na ocasião também viu a vitória do holandês da Red Bull).

Zak Brown, CEO da McLaren, foi outro que mostrou alívio com o resultado. “Acredito que uma maneira de mantê-lo na equipe é dando um bom carro. Ele (Norris) ama a equipe, ele acredita no time e estava frustrado com os resultados do começo do ano, como todos nós. Mas agora ele foi segundo colocado duas vezes”, disse o chefão da escuderia.

Antes de subir ao pódio duas vezes seguidas, Norris tinha como melhor resultado em 2023 um quarto lugar no GP da Áustria, sendo que ficou cinco corridas sem pontuar.

Na classificação geral, Norris ocupa a oitava colocação com 60 pontos. O líder é justamente Verstappen com 281.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias