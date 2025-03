Norris larga na frente no GP da Austrália; Hamilton sai em 8º e Bortoleto estreia em 15º

O britânico Lando Norris conquistou o melhor tempo na prova de classificação no circuito de Albert Park, em Melbourne, na madrugada deste sábado, e garantiu a pole para o GP da Austrália, que abre a temporada 2025 de Fórmula 1. A corrida de classificação marcou uma dobradinha da McLaren que, além da pole position de Norris, teve Oscar Piastri em segundo.

Atual campeão da categoria, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou em terceiro. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, que faz sua estreia na F-1 pela equipe Kick Sauber, irá largar em 15º.

No Q1 da prova, Bortoleto, em sua primeira qualificação, avançou para o Q2 com 1min16s516, superando Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson, Esteban Ocon e Oliver Bearman. Com problemas no motor, Bearman abandonou a corrida ainda na primeira etapa.

Já na segunda etapa da classificação, Alonso, Sainz, Doohan e Tsunoda tiveram saídas de pista. Hamilton, que estreia pela Ferrari, chegou a rodar, acionando a bandeira amarela. Em um erro no fim do Q2, Bortoleto não conseguiu aprimorar o desempenho e foi eliminado junto a Isack Hadjar, Fernando Alonso, Lance Stroll e Jack Doohan.

Por fim, no Q3, Norris manteve o melhor tempo da prova e conquistou a pole position. O GP da Austrália, etapa inaugural da temporada de Fórmula 1, acontece neste domingo, à 1h (horário de Brasília).

Confira o grid de largada do GP da Austrália de Fórmula 1:

1º – Lando Norris (ING/McLaren), em 1min15s096

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min15s180

3º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min15s481

4º – George Russell (ING/Mercedes), em 1min15s546

5º – Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), em 1min15s670

6º – Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min15s737

7º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min15s755

8º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min15s973

9º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min15s980

10º – Carlos Sainz (ESP/Williams), em 1min16s062

11º – Isack Hadjar (ALG/Racing Bulls), em 1min16s175

12º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min16s453

13º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min16s483

14º – Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1min16s863

15º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min17s520

16º – Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min16s525

17º – Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), em 1min16s579

18º – Liam Lawson (NZL/Red Bull), em 1min17s094

19º – Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min17s147

20º – Oliver Bearman (ING/Haas), sem tempo