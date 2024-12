Norris festeja título da McLaren e projeta mais para 2025: ‘Será meu ano também’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2024 - 14:07 Para compartilhar:

Lando Norris não escondeu o entusiasmo após vencer o GP de Abu Dabi, neste domingo, seu quarto triunfo na temporada, e ajudar a McLaren encerrar um jejum de 26 anos sem o título de Construtores da Fórmula 1. Empolgado, o piloto britânico deixou claro que o próximo objetivo será encerrar o domínio de Max Verstappen, da Red Bull, e conquistar o Mundial de Pilotos.

“É meu objetivo, é nosso objetivo como equipe”, disse Norris após a corrida. “Queremos vencer o Mundial de Construtores e queremos vencer o de Pilotos no ano que vem. Cometi meus erros este ano, mas aprendi muito. Aprendi muito com Max e meus concorrentes. Por mais que eu esteja feliz agora, estou animado para começar o próximo ano.”

Norris afirmou estar “muito orgulhoso” por ter resistido à pressão ds rivais da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, e, assim, ter ajudado a McLaren a conquistar um título de construtores pela primeira vez desde 1998.

“É uma sensação incrível, não só para mim, mas para toda a equipe. Para nós, vencer um campeonato de construtores depois de 26 anos é muito especial”, disse o britânico, que estreou pela escuderia em 2019. “A equipe fez um trabalho incrível neste ano para sair de onde estávamos no começo. Estou muito orgulhoso de todos, foi uma jornada adorável. Vamos comemorar, este é um momento histórico para a equipe.”

A alegria de Lando Norris contrastava com a decepção de Charles Leclerc após a corrida deste domingo. O pódio conquistado por ele, mesmo tendo largado na 19ª posição, e por seu companheiro Carlos Sainz deixou a Ferrari apenas 14 pontos atrás da McLaren na classificação final dos Construtores.

“É doloroso, obviamente, foi um golpe duro na sexta-feira quando soubemos que teríamos a penalidade (da perda de dez posições no grid), especialmente com a temporada tão perto do fim. Ainda demos tudo e ficamos aquém do nosso objetivo, o que é uma pena, mas no final tentamos de tudo”, comentou o piloto monegasco, que ganhou 11 posições ainda na primeira volta, e encerrou a prova em terceiro.

“Eu sabia que tinha que correr todos os riscos possíveis para ganhar o máximo de posições possível na primeira volta, para ficar em uma boa posição para o resto da corrida. Isso foi alcançado, mas infelizmente estávamos começando muito atrás para fazer algo melhor do que fizemos hoje. Acho que fizemos o máximo”, analisou Leclerc, que no ano que vem terá Lewis Hamilton como companheiro de equipe.