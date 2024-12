Norris faz a pole em Abu Dhabi e McLaren fica perto do título de construtores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/12/2024 - 12:52 Para compartilhar:

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) fez a pole position do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última etapa do Mundial de Fórmula 1 2024, na sessão de classificação disputada neste sábado (7), no circuito de Yas Marina.

Norris terminou à frente de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, e do espanhol Carlos Sainz, que no domingo disputará sua última corrida pela Ferrari e ano que vem será piloto da Williams.

“Foi um dia perfeito, talvez um pouco mais difícil do que esperávamos porque andamos rápido todo o fim de semana. Quero ganhar, estamos aqui para vencer todas as corridas que pudermos”, disse o britânico após a classificação.

“Evoluímos durante o fim de semana, mas a McLaren mostrou que está à frente de todo mundo. No Q1 e no Q2 ficamos próximos, mas quando eles foram com tudo no Q3, abriram distância. Para ser sincero, não foi um fim de semana muito emocionante, porque não há muito em jogo”, fazendo referência a sua despedida da Ferrari.

Com seus dois pilotos na primeira fila, a McLaren na melhor posição possível para conseguir o título do campeonato de construtores no domingo, enquanto a escuderia italiana não poderá contar com o monegasco Charles Leclerc nas primeiras posições do grid.

Leclerc terminou a classificação em 14º, mas teve uma punição de dez posições por trocar a bateria de seu carro, e por isso vai largar em último.

Com 44 pontos em jogo em Abu Dhabi, a McLaren tem 21 pontos de vantagem sobre a Ferrari.

