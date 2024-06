Norris diz que Verstappen disputa uma ‘liga própria’ e lamenta erro na sprint: ‘Fui amador’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2024 - 13:26 Para compartilhar:

Lando Norris garantiu o segundo lugar no grid de largada para o Grande Prêmio da Áustria, mas ficou longe de ameaçar o pole position Max Verstappen. O piloto da McLaren admitiu que seu rival da Red Bull esteve muito mais rápido e o colocou em uma “liga própria”. No treino classificatório, das cinco melhores voltas, quatro foram do holandês.

“Foi uma boa classificação, não podíamos fazer mais que isso. Como você mesmo disse, Max estava em uma liga própria e era claramente o mais rápido. Estou feliz, foram condições complicadas, hoje foi mais difícil do que ontem e as equipes estavam muito mais próximas. Então era mais difícil encaixar uma volta e ela precisava ser perfeita. Fomos bons o suficiente e conseguimos”, disse.

Apesar de estar em segundo no campeonato mundial de pilotos, Norris afirmou que a McLaren precisa evoluir para conseguir competir com Verstappen. “Quando olho para o ritmo hoje, claramente precisamos fazer muito. Precisamos encontrar algo a mais para bater o ritmo de Max e da Red Bull. Vou tentar, vou fazer um trabalho melhor do que hoje de manhã com certeza. Estou animado e muita coisa pode acontecer em uma corrida. Geralmente somos melhores nas corridas do que na classificação. Então vamos ver”, completou.

Ele também assumiu a culpa pelo terceiro lugar na corrida sprint. Norris tentou ultrapassar Verstappen na largada, mas acabou sofrendo um “X” do adversário e acabou perdendo a posição também para o seu companheiro de equipe, Oscar Piastri.

“Quando as coisas começam a ficar mais tranquilas, quando os pneus ficam muito duros, fica difícil fazer alguma coisa. Então tive de aproveitar ao máximo minha oportunidade, mas estraguei tudo e deixei a porta aberta como um amador. Então, sim, tenho algumas coisas para melhorar, mas estamos lá e podemos definitivamente estar na briga”, finalizou.

Companheiro de Norris, Piastri teve sua melhor volta cancelada no treino classificatório por ultrapassar limites de pista e acabou caindo para o sétimo lugar. Ele terá que fazer uma corrida de recuperação se quiser terminar no pódio.

Os pilotos voltam à pista neste domingo, às 10h, pelo horário de Brasília, no circuito da Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria.