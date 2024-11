Norris diz que bandeira vermelha ajudou em vitória de Verstappen: ‘Não é talento, só sorte’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/11/2024 - 17:22 Para compartilhar:

Lando Norris foi o grande derrotado no GP de São Paulo de Fórmula 1, neste domingo, no Autódromo de Interlagos. Após fazer a pole position no treino classificatório e ver seu rival na busca pelo título, Max Verstappen, se classificar em 17º, o piloto da McLaren sofreu na corrida, chegando em sexto, enquanto o holandês venceu a prova e ficou muito próximo de conquistar seu quarto título.

Norris perdeu a primeira posição já na largada, sendo ultrapassado por George Russell. Após um safety car virtual, os dois pararam nos boxes para trocar os pneus intermediários. Depois disso, veio o safety car e colocou os carros em ordem, com ambos voltando atrás de Verstappen, que não havia feito sua parada ainda.

No entanto, durante o safety car Franco Colapinto bateu fortemente no muro sua Williams e acabou causando o acionamento da bandeira vermelha, que interrompeu a prova. Pelas regras, nessas condições os pilotos podem trocar os pneus, exatamente o que fez Verstappen. O holandês, assim, voltou em segundo lugar, atrás de Esteban Ocon, sem precisar fazer a parada nos boxes.

Norris, por sua vez, voltou na sexta colocação na retomada da corrida. Ao fim da prova, em entrevista ao canal Sky Sports, o inglês da McLaren atribuiu à sorte, e não ao desempenho, o resultado da corrida, que teve Verstappen como vencedor. Na sua avaliação, o rival holandês foi beneficiado pela bandeira vermelha.

“Você pode mudar os pneus na bandeira vermelha, os outros fizeram. Azar, não foi nada que fizemos errado. Não devia ter dado a bandeira vermelha. A vida é assim às vezes, você aposta e deu certo pra eles. Não é talento, é só sorte. Faltou um pouco de sorte para nós. Eu cometi alguns erros por culpa minha, não foi uma corrida perfeita pra mim”, disse Norris.

O vice-líder do campeonato agora está 62 pontos atrás de Verstappen na briga pelo título, faltando apenas três provas para o fim da temporada – 86 pontos estarão em jogo até lá. O holandês pode ser campeão já na próxima etapa, em Las Vegas, no dia 23, se sair de lá com uma diferença de ao menos 60 pontos na classificação geral.