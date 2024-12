Norris conquista pole em dobradinha da McLaren em Abu Dhabi

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/12/2024 - 13:26 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 7 DEZ (ANSA) – O piloto Lando Norris conquistou neste sábado (7) a pole position na classificação do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1, última etapa da temporada, em uma dobradinha da McLaren.

O britânico superou seu parceiro de equipe, Oscar Piastri, com uma volta de 1m22s595, deixando a dupla à frente do espanhol Carlos Sainz, que se despede da Ferrari no circuito de Yas Marina. As duas escuderias brigam diretamente pelo título do campeonato de construtores de 2024. A McLaren é a atual líder, com 640 pontos contra 619 da Ferrari, uma diferença de apenas 21 pontos.

Apesar da pouca distância, a escuderia italiana estará desfalcada no top 10, tendo em vista que o monegasco Charles Leclerc teve sua volta deletada no Q2, ficando em 14º, e ainda perderá 10 colocações no grip depois de ter sido punido por trocar peças de seu carro.

Nico Hülkenberg (Haas), Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Sauber), Sergio Pérez (Red Bull) completam o top 10.

A largada do GP de Abu Dhabi acontece neste domingo (8), às 10h (horário de Brasília). (ANSA).