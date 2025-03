Norris conquista no GP da Austrália 1ª pole da temporada; Bortoleto larga em 15º

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, conquistou neste sábado (15) a pole position para o Grande Prêmio da Austrália de F1, que abre a temporada, à frente de seu companheiro de equipe Oscar Piastri.

“É a melhor forma de começar o ano!”, comemorou o atual vice-campeão, que conquistou a 10ª pole da carreira. “Mas esta é apenas a classificação. Vamos ver amanhã”, acrescentou ele, com prudência.

E por uma boa razão: estes primeiros treinos classificatórios da temporada foram disputados sob um forte calor no Albert Park (acima dos 30 graus) e há uma previsão de chuva para domingo, quando será disputada a corrida. Uma situação que já poderia embaralhar as cartas neste início do campeonato.

O atual campeão mundial Max Verstappen (Red Bull) ficou em terceiro na classificação, que ocorreu sob um calor escaldante em Albert Park, em Melbourne.

A segunda fila da corrida de domingo será ocupada pelo tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull).

George Russell, da Mercedes, acompanhará o tetracampeão mundial da Red Bull na segunda fila.

Em seu primeiro GP pela Ferrari, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton largará na oitava posição, atrás de seu companheiro monegasco Charles Leclerc.

Embora os dois carros da lendária equipe italiana parecessem estar na liderança no início da classificação, eles foram perdendo terreno para outros pilotos.

Ambos largarão atrás da Mercedes de George Russell (4º) e da Racing Bull do japonês Yuki Tsunoda (5º).

O tailandês Alexander Albon, 6º, confirmou o bom momento de sua equipe Williams observado durante os treinos de pré-temporada.

Seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz, contratado junto à Ferrari, largará em 10º em sua primeira corrida pela equipe britânica.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) vai largar na oitava fila, em 15º.

O paulista de 20 anos, que faz sua estreia oficial na Fórmula 1, foi eliminado no Q2.

— Grid de largada do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1:

1ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

3ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

4ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

5ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

6ª fila:

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

7ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault)

8ª fila:

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

9ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

Liam Lawson (NZL/Red Bull)

10ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

