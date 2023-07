Norris celebra bom momento da McLaren, mas lamenta 3ª posição: ‘Cometi muitos erros’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 15:15 Compartilhe

Lando Norris classificou a manhã deste sábado como “um bom dia” para a McLaren, apesar de ‘pequenos erros’ individuais no treino de classificação para o GP da Hungria, no circuito de Hungaroring. O piloto britânico garantiu a terceira posição no grid de largada com apenas 0s085 de distância do pole Lewis Hamilton, da Mercedes – entre eles larga o carro de Max Verstappen, da Red Bull.

“Como piloto, não estou muito feliz. Sinto que cometi muitos erros e isso me custou caro. Sempre há pequenas coisas para melhorar e essa não foi a volta mais limpa. Há sempre um elemento de risco envolvido em tentar forçar um pouco mais. Nada importante. No geral, estou feliz. Terceiro ainda é uma boa posição, então ainda é um bom dia”.

A McLaren vive um bom momento com os ajustes no carro MCL60. Na última corrida, o Grande Prêmio da Inglaterra, Norris largou em segundo lugar e garantiu a mesma posição ao final das 52 voltas. Neste domingo, 23, o inglês largará novamente entre os três primeiros, mas com uma diferença muito pequena dos seus concorrentes.

“Estou decepcionado. Se você está a 0s1 da pole, parece que poderia estar na ponta. Acho que estou feliz com o quadro geral. A equipe fez um bom trabalho com um terceiro e quarto lugar. É um bom fim de semana até agora”.

A largada do Grande Prêmio da Hungria está marcada para as 10 horas deste domingo.

