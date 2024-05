Norris admite frustração com 2º lugar após ameaçar Verstappen: ‘Mais uma volta’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/05/2024 - 14:44 Para compartilhar:

Lando Norris não escondeu sua frustração por ter ficado em segundo lugar no GP de Emilia Romagna, em Ímola, neste domingo. O piloto inglês da McLaren pressionou o holandês Max Verstappen nas últimas 15 voltas, mas viu o rival da Red Bull ganhar por menos de 1 segundo (mais precisamente 0s725 de diferença).

“É duro admitir, mas mais uma ou duas voltas eu acho que poderia passar. É duro… uma pena”, afirmou após a corrida.

O segundo lugar na Itália fez o piloto da McLaren ir para o quarto lugar na classificação geral com 101 pontos, seis atrás do mexicano Sergio Perez, da Red Bull. O líder é Verstappen, com 161, seguido de longe por Charles Leclerc, da Ferrari, com 113.

“Eu lutei muito mesmo até o final, até a última volta, mas fiquei um pouco atrás de Max na primeira parte da prova. Ele foi melhor na primeira parte e nós fomos melhores na segunda”, disse o inglês, que deu uma leve patinada na penúltima volta dando um leve respiro para o adversário da Red Bull. “Uma ou duas voltas e teria sido lindo”.

Até a volta 45, Verstappen, que largou na pole, chegou a abrir pouco mais de 7 segundos de vantagem na liderança, mas passou a ter problemas com o pneu duro e faltando cinco voltas para o final, a diferença era de apenas 1s6.

Como consolação, Lando Norris, que largou em segundo após punição ao companheiro de equipe, foi eleito novamente o piloto do dia com 31,4% dos votos. O piloto inglês ainda viu outro motivo para comemorar após o fim de semana na Itália.

“Podemos ficar felizes. Agora estamos em uma posição (de igualdade) com Ferrari e Red Bull. Nosso time está fazendo um ótimo trabalho”, disse, lembrando que foi o vencedor do GP anterior, em Miami (EUA).

Já seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, é o sexto na temporada, com 41 pontos. Em Ímola, terminou em quinto lugar.

Outro dado positivo para a McLaren. A equipe inglesa não conseguia um segundo lugar em Ímola desde 2003, quando Kimi Raikkonen só ficou atrás do alemão Michael Schumacher, da Ferrari. O próximo GP será dia 26, em Mônaco.