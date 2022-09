Noroeste, São Caetano, Água Santa e Portuguesa vão às quartas da Copa Paulista

admin3 03/09/2022 - 21:28 Compartilhe

A décima e última rodada da Copa Paulista foi realizada na tarde de sábado, com todos seus oito jogos. Noroeste, São Caetano, Água Santa e Portuguesa confirmaram suas vagas e se juntaram aos outros quatro times que já estavam classificados: Marília, Botafogo, Desportivo Brasil e XV de Piracicaba.







Os confrontos das quartas de finais estão definidos. Serão jogos de ida e volta, com os times de melhores campanhas tendo a vantagem de jogar por dois resultados iguais, ou seja, no placar agregado. Estão nesta condição, Marília, Desportivo Brasil, XV de Piracicaba e Botafogo.

As datas e horários serão definidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) na segunda-feira. Os classificados mantêm o sonho de chegar ao título e disputar a Copa do Brasil ou garantir uma vaga no Brasileiro da Série D de 2023.

Desta forma, o Marília pega o Noroeste e o Desportivo Brasil enfrenta a Portuguesa, que entrou pelo índice técnico após ficar em terceiro lugar do Grupo 3. O XV de Piracicaba mede forças com o Água Santa, enquanto o Botafogo cruza com o São Caetano.

Na última rodada, pelo Grupo 1, o Marília venceu o Botafogo, por 3 a 1, em Ribeirão Preto, e terminou líder com 20 pontos, seguido pelo próprio Botafogo, com 12. O Noroeste venceu o Comercial por 1 a 0 e ficou em terceiro, classificado pelo índice técnico.

No Grupo 2, o Desportivo Brasil perdeu a invencibilidade para o são Bento, que fez 1 a0, mas terminou na ponta com 21 pontos. Na vice-liderança, com 17 pontos, XV de Piracicaba, bateu por 3 a 0 o Primavera, terceiro colocado com 12 pontos.

Pelo Grupo 3, as três vagas foram definidas.

O São Caetano garantiu o primeiro lugar, com 15 pontos, com o empate com a Portuguesa, por 1 a 1, no Canindé. É seguido pelo Água Santa, também com 15, após vencer o Juventus por 3 a 1. O Oeste venceu o EC São Bernardo por 2 a 0, mas ambos foram eliminados.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 10.ª RODADA:

Botafogo 1 x 3 Marília

Noroeste 1 x 0 Comercial

São Bento 1 x 0 Desportivo Brasil

XV de Piracicaba 3 x 0 Primavera

Rio Claro 3 x 0 Lemense

Água Santa 3 x 1 Juventus

Oeste 2 x 0 EC São Bernardo

Portuguesa 1 x 1 São Caetano