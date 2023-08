Noroeste goleia o Marília e avança à segunda fase da Copa Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 20:11 Compartilhe

O Noroeste confirmou, por antecipação, a sua vaga na segunda fase da Copa Paulista. O time bauruense carimbou seu passaporte com uma goleada por 5 a 2 no clássico regional contra o Marília, mesmo atuando no estádio do adversário. Outros dois jogos foram disputados neste domingo pela nona rodada.

O Noroeste lidera o Grupo 1, com 18 pontos, e já está classificado. A segunda vaga está sendo disputada pelo Mirassol (15), Grêmio Prudente (14) e Marília (13). É possível que o terceiro colocado deste grupo também avance na outra fase que vai ter os dois primeiros de cada grupo mais os dois melhores terceiros colocados. Um dos qualificados pelo índice vai sair no Grupo 3, onde a Portuguesa já soma 18 pontos, em terceiro lugar.

Chamado de ‘Clássico 014’, porque as duas cidades – Bauru e Marília – estão no código telefônico 014, o Noroeste foi soberano no estádio Bento de Abreu e goleou o rival com gols de Blade, Luiz Thiago, Pedro Felipe, Diego Maia e Lucas Balardin. Para o Marília marcaram João Marcos e Luizão.

Pelo Grupo 1, o Comercial fez 1 a 0 em cima do São Bento, comemorando sua primeira vitória e a saída da lanterna. Agora tem seis pontos, um na frente do lanterna São Bento.

O Juventus assumiu a vice-liderança do Grupo 2, com 16 pontos, após vencer por 2 a 0 o oeste dentro da Rua Javari.

Os gols foram marcados por Danilo e Ruan, ambos de cabeça, e que eliminaram o Oeste, quarto, com 12. O líder e já classificado é o XV de Piracicaba, com 21 pontos, e o Juventus só depende de um empate na última rodada diante da eliminada Ponte Preta para ficar com a segunda vaga. O Primavera, com 13, precisa vencer o XV, em Piracicaba, e torcer por uma derrota Juventina.

A situação no Grupo 3 está bem encaminhada, tanto que estão definidos os três classificados: Portuguesa (20), são José (20) e Portuguesa Santista (18). Só restam saber o posicionamento final após a última rodada que será disputada no próximo sábado.

REGULAMENTO – Os dois times melhores classificados de cada grupo avançam às quartas de final, junto com os dois melhores terceiros, totalizando oito clubes. Os confrontos serão entre o time com a melhor campanha contra o de pior campanha e assim por diante.

CONFIRA OS RESULTADOS DA NONA RODADA:

Sexta-feira

São Caetano 1 x 2 Santo André

Sábado

Primavera 0 x 1 Ponte Preta

Portuguesa Santista 1 x 0 Portuguesa

Grêmio Prudente 1 x 0 Mirassol

Red Bull Bragantino 0 x 1 XV de Piracicaba

São José 1 x 0 EC. São Bernardo





Domingo

Comercial 1 x 0 São Bento

Juventus 2 x 0 Oeste

Marília 2 x 5 Noroeste

