Norman Hunter, campeão mundial com a Inglaterra em 1966, morre depois de contrair coronavírus

O ex-jogador Norman Hunter, astro do Leeds United e campeão mundial com a Inglaterra em 1966, morreu nesta sexta-feira aos 76 anos depois de ter sido infectado com o novo coronavírus, anunciou o clube inglês em um comunicado.

“Norman havia sido hospitalizado na semana passada depois de ter sido diagnosticado positivo para COVID-19 e, apesar dos esforços das equipes do NHS (Serviço Nacional de Saúde), perdeu infelizmente o combate esta manhã”, afirma o comunicado do Leeds United, que afirmou estar “devastado” com a notícia.

Hunter, que jogou no Leeds de 1962 a 1977, foi duas vezes campeão da Inglaterra, em 1969 e 1977.

Tabém disputou 28 partidas pela seleção da Inglaterra e estava no elenco que conquistou a Copa do Mundo de 1966.

jdg/chc/dr/iga/fp