Nordex fecha acordo para fornecer turbinas eólicas a projeto da AES Brasil no RN

SÃO PAULO (Reuters) – A fabricante alemã de equipamentos de energia eólica Nordex informou nesta quinta-feira que fechou um acordo com a elétrica AES Brasil para o fornecimento e instalação de 55 turbinas do modelo N163/5.X ao parque eólico Cajuína, de 314 megawatts (MW).

De acordo com comunicado da companhia europeia, o pedido da controlada da AES Corp no Brasil também inclui os serviços relacionados às turbinas por um período de cinco anos, com opção de prorrogação por mais 20 anos.

O início das instalações das turbinas, que serão entregues em um modo de operação específico de 5,7 MW, está previsto para o verão de 2022, acrescentou a Nordex. O projeto está localizado 100 quilômetros a oeste de Natal (RN).

As turbinas, incluindo as pás eólicas e as estruturas de concreto de 120 metros de altura, serão construídas no Brasil, depois de a companhia alemã ter obtido credenciamento para linhas de financiamento junto ao Finame, ligado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

(Por Gabriel Araujo, com reportagem adicional de Redação Gdansk)

Veja também