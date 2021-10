Nordeste será palco de primeiro rally de kitesurf do mundo Desafio inédito no esporte traz travessia de longa distância, explorando a beleza do litoral nordestino, e participação da maior kitesurfista do mundo, a brasileira Bruna Kajiya

A tricampeã mundial de kitesurf Bruna Kajiya participará do 1º rally de kitesurf do mundo, que acontece entre os dias 8 e 14 de outubro. A paulista irá velejar pela categoria Adventure, que tem rota planejada com cerca de 250 km, saindo de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte e atravessando até Preá, no Ceará.

Serão cinco dias seguidos de competição. O primeiro dia do trajeto será na cidade de São Miguel do Gostoso. Já no segundo, os competidores enfrentam as águas da cidade de Soledade. Nos demais dias, passam por Tibau, Beberibe, Cumbuco, Icarai, Icaraizinho, até chegar em Preá. Segundo Bruna, a beleza do litoral nordestino será o highlight do evento.

– Minha expectativa para a prova é uma superaventura. Acredito que a maioria dos participantes estão indo por isso, poder fazer esse litoral nordestino, que é incrível. É uma competição que empolga qualquer kitefurfista. Claro que tentarei fazer o mais rápido possível, mas acho que o highlight desse evento será todo o look do litoral do nordeste mesmo – afirmou a atleta.

Com três títulos mundiais e cinco nacionais, sendo a primeira mulher no mundo a fazer a complexa manobra backside 315 – quando o atleta gira 540° no ar com dois passes de barra pelas costas antes de pousar, Bruna foi convidada a participar do evento representando a XP Investimentos, sua mais recente patrocinadora, além de ser a embaixadora do rally. O que reforça seu papel no crescimento da categoria feminina e por tornar a modalidade no Brasil uma potência mundial.

O evento contará com outras três categorias, sendo elas: Elite, Master e Duplas. Todas elas disponibilizam as opções masculino e feminino. Maior referência no kitesurf feminino, Bruna também participa como embaixadora do evento e representante da XP Investimentos.

