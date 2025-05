Nordeste encara alagamentos perigosos e Norte e Sul têm chuvas intensas nesta segunda

De acordo com previsão do tempo realizada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), esta segunda-feira, dia 19, será de chuvas intensas em ao menos três regiões do País. A área que será mais afetada será a Nordeste, com alagamentos que vão representar grande perigo para a população local.

O instituto acredita que os locais mais afetados no Nordeste vão ser a Mata Pernambucana, o Leste Alagoano e a região Metropolitana de Recife. As chuvas vão ser superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Existe, portanto, grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Sendo assim, a população deve desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia e observar a alteração nas encostas. Além disso, assim que as chuvas começarem, as pessoas devem permanecer em locais fechados. Em caso de situação de inundação, ou similar, os moradores devem proteger seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

A região Norte recebeu um alerta de perigo relacionado às chuvas para as seguintes áreas: Marajó, Baixo Amazonas, Norte de Roraima, Centro Amazonense, Norte do Amapá, Sudoeste Amazonense, Norte Amazonense, Sul de Roraima e Sul do Amapá.

Segundo o instituto, as chuvas vão ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos vão ser bastante intensos (60-100 km/h). Sendo assim, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por conta dos perigos, em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, é importante que a população não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, também é recomendável que aparelhos elétricos e quadro geral de energia sejam desligados durante as tempestades.

Já as áreas do Sul do País podem esperar chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Existe, no entanto, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As regiões Centro-Oeste e Sudeste não receberam nenhum alerta em relação às chuvas. O clima nas regiões vai seguir quente durante o dia e frio durante a noite, com a possibilidade de algumas pancadas de chuva.