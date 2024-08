Nordea pagará US$ 35 milhões por violações de combate à lavagem de dinheiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2024 - 12:19 Para compartilhar:

O regulador financeiro de Nova York impôs uma multa de US$ 35 milhões ao Nordea Bank por supostas falhas de conformidade no banco nórdico. O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York disse que encontrou deficiências significativas nos programas de combate à lavagem de dinheiro do Nordea em suas agências no Báltico e na Dinamarca.

O regulador também determinou que o Nordea falhou em conduzir a devida diligência suficiente em seus relacionamentos bancários correspondentes e que seu sistema de monitoramento de transações era inadequado, de acordo com uma ordem de consentimento publicada na terça-feira.

O Nordea, sediado em Helsinque, licenciado para operar uma agência bancária estrangeira em Nova York, tinha mais de US$ 627 bilhões em ativos totais até 2023.

O banco foi destacado no vazamento dos Panama Papers de 2016, quando foram publicados documentos que detalhavam supostas contas bancárias offshore mantidas por pessoas importantes em todo o mundo.

O vazamento expôs o suposto papel do Nordea em ajudar centenas de clientes a criar empresas de fachada usando contas offshore. Fonte: Dow Jones Newswires.