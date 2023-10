Norcia recorda 7 anos de terremoto com apelo contra guerras

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/10/2023 - 8:01 Para compartilhar:

NORCIA, 30 OUT (ANSA) – A cidade de Norcia, no centro da Itália, recorda nesta segunda-feira (30) o forte terremoto que abalou a região há sete anos, com a celebração de uma missa no interior da Basílica de San Benedetto, cuja fachada pode ser vista sem andaimes.

Um momento de oração foi realizado na Piazza San Benedetto, em frente à Basílica, onde os monges beneditinos se reuniram, junto com representantes da administração municipal e alguns cidadãos, e abençoaram os novos sinos da igreja.

Durante a celebração, os religiosos fizeram um apelo pelo fim das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. “San Benedetto foi o arquiteto de uma cultura de paz e de Norcia gostaria que esta mensagem e também esta provocação fossem compartilhadas com os líderes das nações para que pensem e implementem pensamentos de paz”, pediu o monsenhor Renato Boccardo, bispo da diocese de Spoleto-Norcia.

Esta é a primeira cerimônia realizada na igreja depois de um processo de recuperação após ela ter sido devastada em 30 de outubro de 2016 por um abalo sísmico que teve epicentro na cidade de Accumoli e provocou extensos danos materiais.

O tremor foi o último abalo relevante de uma sequência iniciada em 24 de agosto do mesmo ano, quando um terremoto de magnitude 6 na escala Richter destruiu a cidade de Amatrice e matou 299 pessoas.

Segundo as autoridades locais, depois de reconstruídas as paredes externas, a restauração total da Basílica de San Benedetto será concluída em 2025. No entanto, as obras da torre sineira e do pórtico devem ser finalizadas até o final deste ano. (ANSA).

