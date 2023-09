Nora homenageia casal bilionário morto em Guarujá: ‘Seguirão vivos no meu coração’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2023 - 17:52 Compartilhe

A influenciadora Marcella Minelli Bezerra prestou homenagens nas redes sociais aos sogros, o banqueiro Binho Bezerra, e a Luciana Bezerra, encontrados mortos há uma semana no Guarujá, na Baixada Santista. Irmã da também influenciadora Gabriela Pugliese, ela é casada com Marcelo Bezerra, um dos três filhos do casal. A perícia apontou a intoxicação fatal por monóxido de carbono, que vazou do sistema de aquecimento da mansão do casal no litoral de São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, com 330 mil seguidores, Marcella postou duas homenagens: uma para Binho e outra para Luciana. Ela disse que sempre foi tratada como filha pelo sogro, que descreve como pessoa “extremamente presente, generosa, cuidadosa com seus familiares e que, sem dúvida, aproveitou muito a vida”.

Ela relata que o banqueiro era o melhor contador de histórias, com quem tinha “desde papos cabeça até a hora só de fofoca”. A nora fala também sobre o “Binho Bezerra versão vovô”, com muita festa a qualquer hora do dia com os netos.

Além disso, relata que ela e o marido passaram os três primeiros meses de vida do filho na casa de Binho e Luciana, até a residência do jovem casal ficar pronta. “Como agradecimento, dei um presente com uma carta que dizia no final: ‘Obrigada. Confiem em mim, sempre darei todo o meu amor, segurança e dedicação ao filho e neto de vocês’. Sigo firme com isso”, disse.

A influenciadora diz ter casado com o Marcelo e com a família dele também. “Permaneceremos unidos. Obrigada por tanto. Descanse em paz, meu amado sogro.”

Sobre a sogra, Marcella descreve uma “amiga, cúmplice e segunda mãe”. Diz que Luciana a defendia das brincadeiras ou implicâncias do marido. “Sem nem ouvir até o final, estava sempre a meu favor; comprava várias pequenas coisas pelas viagens, deixando os meninos loucos com tantas sacolinhas no aeroporto.”

A nora cita outros casos de carinho e afeição demonstrados pela sogra, que servem para “demonstrar o quão extraordinária era… insubstituível. Como foi bom conviver com ela e felizmente termos aproveitado tanto juntas.”

Ela recorda que, quando a conheceu, Luciana lhe disse que “o segredo para o relacionamento durar é um só: paciência! Eles tiveram diariamente, por 39 anos, e nem a morte os separou”. Diz ainda que a sogra será sempre fonte de inspiração como mulher, esposa, filha, irmã, amiga, uma das pessoas que mais admirou na vida. “Vocês seguirão vivos no meu coração.”

Autópsia indicou alta dosagem de monóxido de carbono

Além de Marcelo, o empresário Binho Bezerra e a esposa deixaram os filhos Rafael e Rodrigo. O casal foi encontrado morto com sua esposa na manhã do último dia 9, no quarto da casa, na Praia de Iporanga, no Guarujá. Os corpos, que não tinham sinais de violência, estavam sobre a cama. Embaixo do móvel, também morta, foi encontrada a cachorra de estimação do casal. Chamada ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou os óbitos.

A autópsia nos corpos indicou a presença de alta dosagem de monóxido de carbono, gás altamente tóxico. A investigação constatou que houve rompimento do duto responsável por eliminar os gases resultantes da queima do gás usado no sistema de aquecimento da casa. O monóxido de carbono se concentrou no ambiente e acabou se espalhando para o quarto onde o casal dormia. As investigações ainda não foram encerradas pela Polícia Civil.

Considerado durante anos o banqueiro mais jovem do Brasil, José Bezerra de Menezes Neto, o Binho Bezerra, de 67 anos, foi presidente do Banco Industrial e Comercial do Ceará (BicBanco), fundado em 1938 por sua família. Em 2013, o banco foi vendido para o China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão. O ex-banqueiro foi apontado na última lista de bilionários da revista Forbes, divulgada em dezembro de 2022, na 205.ª posição entre os mais ricos do Brasil, com patrimônio familiar de R$ 1,55 bilhão.

