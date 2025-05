Nora de Ronaldinho Gaúcho, Giovanna Buscacio compartilha primeira foto da filha

A influenciadora Giovanna Buscacio, de 24 anos, compartilhou na sexta-feira, 16, o primeiro registro da filha Teresa. A bebê é fruto do relacionamento com João Mendes, de 20 anos, único filho de Ronaldinho Gaúcho com a ex-bailarina Janaína Mendes. A publicação, feita no Instagram, mostra o bebê sendo levado em um bebê-conforto pelo pai.

“Apaixonada, obcecada, extasiada e simplesmente amando cada momento”, escreveu Giovanna, na imagem compartilhada. Ela é irmã da atriz Giullia Buscacio e também faz parte da família do ex-jogador brasileiro de 45 anos.

O parto ocorreu em Barcelona, na Espanha, cidade onde o casal viveu até o ano passado. João Mendes atuava nas categorias de base do Barcelona, clube que consagrou o pai, antes de se transferir para o Burnley, na Inglaterra, onde atualmente mora com Giovanna.

Ronaldinho acompanhou o nascimento da neta e chegou a compartilhar registros recentes de um restaurante na cidade. Ainda na sexta-feira, ele publicou imagens e vídeos da sua participação no jogo do Barcelona Legends, em Tbilisi, capital da Geórgia, onde enfrentou a equipe principal da cidade.