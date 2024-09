Nora de Roberto Medina, Livia Rossy fala sobre rotina em época de Rock In Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 12:19 Para compartilhar:

Maior festival de música do Brasil, o Rock In Rio retoma a programação de shows nesta quinta-feira, 19. E quem marca presença é a atriz Livia Rossy, no ar como a vilã Gina na novela “Família É Tudo”. Mãe de dois filhos, ela é esposa de Rodolfo Medina, filho de Roberto Medina uma das mentes por trás do festival.

“Na minha adolescência, o único festival que fui foi o Rock in Rio, em 2001m Mas, certamente, depois de conhecer o Rodolfo, fiz essa imersão no mundo dos festivais. Eu já tenho uma rotina de vida saudável, me alimento bem, faço e exercícios, isso me ajuda bastante a dar conta do recado”, conta a atriz.

Ao site IstoÉ Gente, ela conta que, em cada um dos próximos dias de evento, se vestirá com um look inspirado em alguma estrela da música. Além de Elton John, ela homenageia Prince, Axl Rose, Rita Lee, Freddie Mercury, Ivete Sangalo e Britney Spears.