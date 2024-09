Nora de Luciano Huck e Angélica, Duda Guerra esclarece doença e fala sobre namoro com Benício

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 18/09/2024 - 11:00 Para compartilhar:

Aos 16 anos de idade, Duda Guerra viu o número de seguidores de seu perfil no Instagram subir para 100 mil em poucos dias, desde sua aparição pública no primeiro fim de semana do festival Rock in Rio 2024.

Nesta quarta-feira, 18, a adolescente, que é namorada de Benício – filho do meio de Luciano Huck e Angélica -, já acumula mais de 108 mil perfis que escolheram acompanhar a sua rotina a partir de agora.

Parte da alavanca que impulsionou sua conta na rede social foi o relato sobre o diagnóstico de osteocondroma, um tumor benigno que ela descobriu há oito anos.

Em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente, a estudante esclareceu dúvidas sobre a doença e aproveitou para falar sobre o namoro com herdeiro do casal de apresentadores. Duda também contou por que desistiu de cursar medicina, teceu elogios aos sogros e explicou o motivo pelo qual não posta fotos com Benício.

Diagnóstico

Duda Guerra contou que recebeu o diagnóstico de um tumor no joelho esquerdo há oito anos, quando ainda era criança. A princípio, os sintomas se resumiam apenas a um inchaço, mas nada incapacitante. Porém, há pouco tempo, ela começou a sentir dor no local.

“Eu era bem criança quando reparei que a minha perna estava inchada do lado do joelho. Fui pesquisar e descobri que era um osteocondroma. Ele [tumor] não me causava nenhum incômodo, mas de umas três semanas para cá, comecei a sentir muita dor”, disse.

A influenciadora digital ressaltou que faz acompanhamento para observar a doença, entretanto não precisa tomar nenhuma medicação controlada. “Só em casos de dores muito fortes eu tomo um anti-inflamatório e faço compressa de gelo”, esclareceu.

Os treinos constantes na academia também a fizeram se atentar aos sintomas. “Nos treinos de perna, quando eu faço muita força ou coloco bastante peso, sinto um incômodo muito grande. Às vezes tenho até que parar o treinamento por não conseguir aguentar a dor”, lamentou.

*João de Oliveira Camargo Neto, ortopedista sócio titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), confirma que a condição é benigna e acomete crianças e adolescentes durante a fase de crescimento.

“É mais comum encontrá-lo nas extremidades dos ossos longos, como a tíbia, o fêmur e o úmero (osso do braço). Acredita-se que sua causa esteja relacionada a algum erro de crescimento na cartilagem próxima às articulações, que provoca essa deformidade”, explicou.

Medicina

Duda revelou que, embora ainda não tenha concluído o ensino médio, já pensa no seu futuro com dedicação. Tanto é que ela desistiu da possibilidade de cursar medicina para investir na carreira de influenciadora digital.

“Antigamente eu pensava em cursar medicina, mas acabei me encontrando na mídia e percebi que queria levar isso como um trabalho. Então, pretendo cursar uma faculdade que me ajude a crescer profissionalmente nessa área”, destacou a jovem, que liberou o acesso público ao seu perfil há poucos meses.

“Sempre tive muita vontade de começar a trabalhar com internet, abri meu Instagram no início de junho e a partir daí passei a compartilhar minha vida, minha rotina. As pessoas se engajaram bastante e cada vez mais percebo que é isso o que eu realmente quero fazer”, comemorou a criadora de conteúdo, que tem uma inspiração para continuar produzindo vídeos nas redes.

“[Me inspiro na] Maria Fernanda Ackel Ganem. Eu acho ela super autêntica e profissional. Seus conteúdos são voltados para o lado da moda. Ela tem uma personalidade muito forte e deixa sua marca bem registrada”, elogiou.

Nora de Huck e Angélica

Agora que foi vista em público com o namorado, Benício, também de 16 anos de idade, Duda lida com a exposição de sua vida pessoal de forma tranquila, sem dar tanta importância aos holofotes.

“Para mim, estar em um lugar público com o Beni é apenas estar com o meu namorado”, declarou ela, que conheceu o filho do casal de apresentadores em um encontro de amigos.

Ao ser questionada sobre o motivo pelo qual não publica fotos na companhia do jovem, Duda disse: “Eu não costumo postar com ele pois respeito a privacidade da família. Nunca conversamos sobre isso, mas entendi que preservar e não expor a família seria a melhor forma”.

A respeito da relação que mantém com os sogros famosos, a influenciadora não poupou elogios a eles. “Eles são extremamente dóceis e atenciosos, me acolheram com muito carinho”, enalteceu.