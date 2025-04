Nora de Angélica e Huck enfrenta forte crise de dor de cabeça; entenda diagnóstico

A influenciadora Eduarda Guerra, de 16 anos, namorada de Benício Huck, 17, filho do casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck, foi hospitalizada na última semana e atualizou o público sobre seu estado de saúde. Através das redes sociais, a jovem relatou que continua tendo crises de dor de cabeça.

“Ontem foi bem difícil, minha dor de cabeça estava insuportável de novo, mas hoje já estou melhor. Estou tomando os remédios certinho, então acredito que vai ficar tudo bem”, relatou Duda, como é conhecida na internet.

A namorada de Benício preocupou os fãs na noite da última quinta-feira, 27, ao contar que precisou ser hospitalizada após sentir uma forte dor de cabeça enquanto estava na escola. Eduarda foi levada ao hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, onde recebeu medicação intravenosa e realizou exames para investigar o quadro.

“Tomei três remédios na veia no hospital, fiz uma tomografia, mas deu tudo normal”, disse na ocasião.

Duda Guerra assumiu o relacionamento com Benício no início de 2024, durante o Carnaval. Eles apareceram publicamente juntos no Rock in Rio do ano passado.

Além de Benício, Luciano Huck e Angélica também são pais do primogênito Joaquim Huck, de 20 anos, e da caçula Eva, de 12 anos.