‘Nope’: Novo filme de terror de Jordan Peele, diretor de ‘Corra!’, ganha teaser; confira

O novo longa de terror ‘Nope’, criado e dirigido por Jordan Peele, ganhou um teaser nesta sexta-feira (3). Peele se consagrou no gênero depois do filme ‘Corra!’, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original em 2018.

Estrelado por Daniel Kaluuya, Steven Yeun, Michael Wincott e grande elenco, ‘Nope’ mostra como uma cidade isolada no deserto da Califórnia se transforma no centro de um grande evento extraterrestre com a chegada de um OVNI.





O teaser foi exibido durante os comerciais das finais da NBA, nos EUA. A estreia está marcada para o dia 22 de julho nos cinemas dos Estados Unidos, sem previsão de lançamento no Brasil.

Confira: