Nonato lamenta empate do Fluminense e admite falhas: ‘Era jogo para vencer’​

Nesta quarta-feira, o Fluminense empatou com o América-MG em jogo sem gols, válido pela 12ª rodada do Brasileirão. No primeiro tempo, o Coelho sofreu a expulsão de Alê. Ainda assim, o Tricolor não conseguiu garantir a vantagem. Após a partida, Nonato analisou o resultado e admitiu que a equipe deixou a desejar no setor ofensivo. Contudo, o volante projetou a sequência de duelos em casa que o time terá em junho.





– É difícil falar assim, depois do jogo. A gente tem que rever os lances para ver exatamente o que faltou, mas era jogo para vencer. Ainda mais com eles com um a menos desde a primeira etapa. A gente sabe que pecou na hora da finalização, chegávamos no último terço (mas) na área a gente não conseguia fazer o último passe bem feito. Acho que a gente pecou nisso, mas agora é voltar para o Rio de Janeiro. Vamos fazer uma sequência de jogos no Rio, que a gente tem que recuperar esses pontos – disse.

Com o resultado, o Flu passa a ocupar a décima posição no Brasileirão. Neste domingo, o Tricolor recebe o Avaí às 19h, no Maracanã, pela 13ª rodada da competição.

Nonato entrou bem na partida (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

