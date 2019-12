Nonato lamenta derrota do Internacional em ‘jogo de seis pontos’

A frustração pela derrota para o São Paulo, por 2 a 1, no Morumbi, na noite desta quarta-feira, era visível no rosto dos jogadores do Internacional. Tanto que poucos quiseram falar na saída do gramado.

Diferentemente de jogadores mais experientes, como Paolo Guerrero e D’Alessandro, que desceram direto para o vestiário, o jovem Nonato admitiu chateação pelo resultado que deixa o Inter sem chance de entrar na fase de grupos da Libertadores. A equipe gaúcha briga com o Goiás para entrar na etapa preliminar.

“Ficamos um pouco chateados. Nosso objetivo era entrar direto na Libertadores. Era um jogo de seis pontos, mas infelizmente não conseguimos desempenhar o nosso melhor futebol. Vamos buscar uma vaga dentro de casa”, afirmou Nonato.

Na oitava colocação, com 54 pontos, o Internacional pode garantir a classificação para a pré-Libertadores nesta quinta-feira desde que o Goiás não ganhe do Palmeiras, no Brinco de Ouro, em Campinas.

No domingo, pela última rodada do Brasileirão, o time comandado pelo técnico Zé Ricardo recebe o Atlético-MG, às 16h, no Beira-Rio.