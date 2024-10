Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2024 - 12:44 Para compartilhar:

O Ministério das Finanças do Japão anunciou nesta sexta-feira, 11, a suspensão temporária do Nomura Securities de leilões de títulos do governo após o maior banco de investimentos do país assumir ter manipulado o mercado de futuros de títulos.

Em comunicado, o ministério informa que a suspensão terá início no próximo dia 15 e se estenderá até 14 de novembro.