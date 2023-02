Nomes para diretor do BC não saem esta semana, diz Haddad

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/02/2023 - 12:44 Compartilhe

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que não divulgará nesta semana os nomes de possíveis indicados para compor a diretoria do Banco Central.

“Não”, disse o ministro quando questionado por um jornalista sobre se anunciaria nomes para a autarquia ainda nesta semana.





O comentário veio em meio a especulações do mercado sobre quem substituirá o atual diretor de Política Monetária do BC, Bruno Serra.

A indicação está sendo vista como um importante termômetro da relação do novo governo com o BC, diante da possibilidade de que o governo dê preferência a profissionais menos ligados ao mercado. A nomeação do diretor cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a indicação precisa passar pela aprovação do Senado.

