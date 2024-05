Nomes de peso se unem a Neymar Jr. para promover a 4ª edição de Leilão Beneficente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 11:31 Para compartilhar:

Após ter anunciado a data da 4° edição do Leilão Beneficente do Instituto que leva o seu nome, Neymar Jr. se prepara para promover o evento ao lado de outras grandes personalidades, no dia 3 de junho no Clube Monte Líbano, em uma verdadeira noite de gala em prol de uma grande causa social.

Empresários, figuras ligadas ao esporte, influenciadores e comunicadores da atualidade, estarão entre os apoiadores e os apresentadores da noite, incluindo Patrícia Poeta (Globo), Tiago Leifert, Rodrigo Faro e Adriane Galisteu (Record), João Silva (Band), Silvia Abravanel (SBT) e Luciana Gimenez (RedeTV), que são os comunicadores da atualidade das principais emissoras brasileiras.

Além do próprio anfitrião, o jogador Neymar Jr., o time de apresentadores ainda terá como reforço de sua irmã, a influencer digital Rafaella Santos, o empresário e também apresentador Roberto Justus, acompanhado de sua esposa, a modelo e influencer Ana Paula Siebert Justus; o humorista, influenciador digital e empresário, Carlinhos Maia; o palestrante, empresário e fundador de “O Poder do Network”, Bruno Avelar e Lívia Andrade, que atualmente é uma das contratadas da Globo, atuando como jurada de um dos quadros do programa “Domingão com o Huck”. Outros nomes conhecidos do público que estão entre os apoiadores do evento são: o eterno fenômeno Ronaldo Nazário e sua esposa a modelo Celina Locks, o apresentador Celso Portiolli, a atriz Deborah Secco, a apresentadora, modelo e empresária Sabrina Sato e ator e humorista Tom Cavalcante.

O Leilão é conhecido por mobilizar um grande número de personalidades em prol de uma causa beneficente, com todo o valor arrecadado sendo destinado aos projetos que o Instituto Projeto Neymar Jr. realiza. Mas o que também costuma chamar a atenção no evento são os itens leiloados, que vão de objetos a experiências. Camisa autografada pelo Pelé, viagem com hospedagem mais ingresso para jogo em outro país com direito a camarote, além de encontros e jantares com famosos e até uma partida de pôquer com o próprio Neymar Jr. e uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno, já estiveram entre os lotes arrematados.

A noite também prevê atrações musicais, além de uma recepção requintada. Só na última edição foram mais de 900 convidados e o evento teve um recorde de arrecadações chegando a somar algo em torno de R$ 10 milhões.