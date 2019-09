Nomeada equipe que vai atuar com novo procurador-geral da República

Brasília – O Diário Oficial da União publica hoje (27) as primeiras nomeações da equipe que atuará na gestão do novo procurador-geral da República, Augusto Aras, empossado ontem (27) para um mandato de dois anos.

Entre as portarias publicadas estão a do novo vice-procurador-geral da República, José Bonifácio Andrada, e do novo secretário-geral do Ministério Público da União, Eitel Santiago. A Secretaria de Cooperação Internacional ficará com Hindemburgo Chateaubriand.

O procurador Regional da República Alexandre Espinosa Bravo Barbosa será o chefe de gabinete de Aras. A 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) ficará a cargo do subprocurador-geral Luiz Augusto Santos Lima.

O atual vice-procurador eleitoral Humberto Jacques de Medeiros, que atua no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vai continuar no cargo.

Aras foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o posto máximo do MPF em 5 de setembro. A posse ocorreu nesta quinta-feira, em solenidade no Palácio do Planalto, após a aprovação do nome de Aras pelo Senado Federal. Outra cerimônia formal de posse está programada para o dia 2 de outubro, na sede da Procuradoria-Geral da República.