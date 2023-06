Nome, imagem e trajetória de sucesso de Gugu são jogadas na lama

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 26/06/2023 - 19:28 Compartilhe

Gugu Liberato, que sempre foi admirado e respeitado por uma legião de fãs, amigos e pessoas que gostavam do seu trabalho de prestígio na televisão, deixou todos devastados com a sua morte repentina, que aconteceu em novembro de 2019, após o apresentador tentar consertar o ar condicionado de sua mansão, em Orlando, nos Estados Unidos. Desde a trágica partida de Gugu, sua memória não teve um dia de paz, tudo isso por conta de uma herança bilionária.

A imagem de Gugu foi ‘arranhada’ pela própria família dele, que começou uma briga pela fortuna avaliada em R$ 1 bilhão. De um lado os três filhos João Augusto Liberato, Marina e Sofia, e de outro a mãe dos herdeiros, Rose Miriam Di Matteo, que luta para comprovar que teve uma união estável com o comunicador.

Além da médica, o chef de cozinha Thiago Salvático, que veio à público revelar a sexualidade de Gugu e dizer que tinha uma relação homoafetiva de longa data com ele, e também tenta comprovar perante a lei que tinha união estável com o artista.

Por fim, na semana passada, o comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, entrou na Justiça pedindo a exumação do corpo do apresentador para comprovar, por exame de DNA, ser filho dele. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, que foi ao ar no domingo (25), o suposto filho de Gugu explicou os motivos pelos quais acredita que também é herdeiro do famoso.

A imagem de Gugu diante de todas essas polêmicas

À IstoÉ Gente, Higor Gonçalves, jornalista especializado em gestão estratégica de imagem, fez uma análise sobre o nome de Gugu não ter sido preservado e cada vez mais ser exposto, sem nenhum pudor, na mídia. Confira!

“É de conhecimento geral que o Gugu, em vida, era cuidadoso em preservar a sua imagem pública. Fora dos holofotes e do papel de apresentador de TV, ele procurava manter uma vida reservada. Tinha o discernimento que vivia da própria reputação e procurou resguardá-la ao máximo. O Gugu construiu uma das carreiras mais sólidas da televisão brasileira. E, parte significativa do patrimônio financeiro que acumulou ao longo da vida procede da gestão eficiente que ele sempre manteve em relação à própria imagem. Uma imagem, diga-se de passagem, associada aos conceitos de família, lazer e diversão. É só observar, por exemplo, os produtos voltados especialmente ao público infanto-juvenil que ele lançou durante a carreira. Produtos esses cujas vendas, sem dúvidas, agregaram bastante ao seu patrimônio monetário. Em paralelo, as capas de revistas de celebridades em que ele aparecia ao lado da companheira e dos filhos também ajudaram a vincular a sua figura à ideia de família”, começa.

“Não deixa de ser lamentável acompanhar uma disputa judicial travada publicamente por quem fez parte do círculo privado de convivência do apresentador. Disputa essa que descamba em vazamentos de cartas privadas ou ameaças de exposição de vídeos íntimos, por exemplo. É triste. Sobretudo, quando leva-se em conta que o próprio Gugu, no decorrer da vida, sempre procurou resguardar ao máximo a sua figura pública. Na minha avaliação, o legado simbólico do apresentador está sendo colocado em risco. Uma herança que é imaterial, intangível, mas que, sendo preservada com cuidado e respeito, poderia até ajudar a gerar novos ganhos financeiros. A marca Gugu Liberato não está sendo protegida”.

“No sentido oposto, uma ótima referência é a gestão da marca Ayrton Senna, muito bem conduzida pelos descendentes do ídolo, vale destacar. Há pouco tempo, a Bianca Senna, sobrinha do piloto e CEO da Senna Brands, afirmou publicamente que tem a intenção de dar continuidade à jornada inspiradora do Ayrton Senna. Nas palavras dela, a ideia é impactar ainda mais pessoas com a história do ídolo, para chegar a quem não teve a oportunidade de acompanhá-lo durante a sua passagem excepcional pela vida. Recentemente, inclusive, a marca Senna ganhou uma nova estratégia de posicionamento e uma nova identidade visual. Segue cada vez mais presente nas plataformas digitais, reforçando os valores do piloto. A finalidade é alcançar novos mercados e outras categorias de produtos, visando aproximar-se ainda mais dos fãs do Ayrton Senna e de novos públicos em potencial. A estratégia é expandir negócios no Brasil e no mundo. Seria incrível poder acompanhar algo parecido também em prol do legado do Gugu Liberato”, conclui o especialista em gestão estratégica de imagem.

